Trump chiede un test cognitivo per Kamala Harris (Di lunedì 14 ottobre 2024) NEW YORK, 14 OTT – “Ritengo sia molto importante che Kamala Harris superi un test sulla resistenza cognitiva e di agilità. Le sue azioni hanno spinto molti a credere che ci sia qualcosa che non va in lei”. A chiederlo è Donald Trump su X, descrivendo la vicepresidente “lenta a letargica nel rispondere anche alle Imolaoggi.it - Trump chiede un test cognitivo per Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) NEW YORK, 14 OTT – “Ritengo sia molto importante chesuperi unsulla resistenza cognitiva e di agilità. Le sue azioni hanno spinto molti a credere che ci sia qualcosa che non va in lei”. Arlo è Donaldsu X, descrivendo la vicepresidente “lenta a letargica nel rispondere anche alle

