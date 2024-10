Donnaup.it - Torta cacao e caffè: la ricetta senza uova e senza grassi

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c’è traccia di, il burro serve solo per ungere lo stampo, questaè tanto leggera e digeribile, quanto golosa! Prepararla è semplice e veloce. Dovremo semplicemente raccogliere le polveri in un recipiente, scaldare il latte e aggiungere ilsolubile, unire le due preparazioni per ottenere un impasto liscio e uniforme. Il risultato è un dolce morbido e scioglievole, davvero squisito che deve cuocere pochissimo. Basterà mezz’ora in forno per ottenere la resa sperata: un interno ancora umido e una crosticina croccantina in superficie.