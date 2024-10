Silo: Apple TV+ svela il trailer della seconda stagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella giornata odierna Apple TV+ ha condiviso in rete il trailer della seconda stagione di Silo, la serie tv sci-fi con Rebecca Ferguson. La nuova stagione è stata presentata in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, ed in quella occasione sono state diffuse le prime immagini che potete trovare a questo nostro indirizzo. La serie tv, come noto, prende ispirazione dalla celebre trilogia di romanzi distopici firmati da Hugh Howey, bestseller del New York Times. La seconda stagione di Silo sarà trasmessa su Apple TV+ a partire dal 15 novembre con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 gennaio 2025. Universalmovies.it - Silo: Apple TV+ svela il trailer della seconda stagione Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella giornata odiernaTV+ ha condiviso in rete ildi, la serie tv sci-fi con Rebecca Ferguson. La nuovaè stata presentata in occasionescorsa edizione del San Diego Comic Con, ed in quella occasione sono state diffuse le prime immagini che potete trovare a questo nostro indirizzo. La serie tv, come noto, prende ispirazione dalla celebre trilogia di romanzi distopici firmati da Hugh Howey, bestseller del New York Times. Ladisarà trasmessa suTV+ a partire dal 15 novembre con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 gennaio 2025.

