“Sei senza pudore”: Stefano De Martino alla concorrente Fabiana che commenta il suo fondoschiena ad “Affari Tuoi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è solo per le sue qualità da conduttore che Stefano De Martino continua a ricevere apprezzamenti ad Affari Tuoi. Anzi, dati alla mano, si potrebbe dire che la componente fisica sia, invece, quella più gettonata. Dopo che la concorrente Alessia si era lasciata andare a qualche complimento di troppo sul gluteo del conduttore, ieri, 13 ottobre, è stata la volta di Fabiana, pacchista della Campania, che ha commentato, divertita, il fondoschiena di De Martino. Tutto è partito dalla Smorfia napoletana, il celebre libro che viene usato per interpretare i sogni assegnando un numero a un vocabolo, un evento, una persona o un oggetto. Ed è proprio intorno al signifcato del numero 16 che Fabiana ha scherzato sul fondoschiena di De Martino. Nella Smorfia, infatti, il 16 è associato a quella parte del corpo umano che, simbolicamente, indica la fortuna. Ilfattoquotidiano.it - “Sei senza pudore”: Stefano De Martino alla concorrente Fabiana che commenta il suo fondoschiena ad “Affari Tuoi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è solo per le sue qualità da conduttore cheDecontinua a ricevere apprezzamenti ad. Anzi, datimano, si potrebbe dire che la componente fisica sia, invece, quella più gettonata. Dopo che laAlessia si era lasciata andare a qualche complimento di troppo sul gluteo del conduttore, ieri, 13 ottobre, è stata la volta di, pacchista della Campania, che hato, divertita, ildi De. Tutto è partito dSmorfia napoletana, il celebre libro che viene usato per interpretare i sogni assegnando un numero a un vocabolo, un evento, una persona o un oggetto. Ed è proprio intorno al signifcato del numero 16 cheha scherzato suldi De. Nella Smorfia, infatti, il 16 è associato a quella parte del corpo umano che, simbolicamente, indica la fortuna.

