Scritta sulla facciata della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo scempio vandalico perpetrato ai danni della facciata marmorea inferiore destra (dando le spalle alla piazza) della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri. La foto è di ieri (13 ottobre ndr). La zona è piena di telecamere, speriamo che possano essere utili per individuare i responsabili di Pisatoday.it - Scritta sulla facciata della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo scempio vandalico perpetrato ai dannimarmorea inferiore destra (dando le spalle alla piazza)didei. La foto è di ieri (13 ottobre ndr). La zona è piena di telecamere, speriamo che possano essere utili per individuare i responsabili di

Sfregio ai Cavalieri. Imbrattata nella notte la facciata della chiesa - Per sempre” recita la scritta, realizzata in vernice nera con la prima “A” di anima che richiama quella cerchiata del movimento anarchico, notata solo ieri mattina in basso a destra sulla facciata della chiesa, dietro ai gradini che spesso nel fine settimana diventano punto di raccolta dei tanti giovani che escono per le vie del centro storico. (Lanazione.it)