Sangiuliano-Boccia la telenovela infinita | i carabinieri al ministero per acquisire documenti

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lache ha appassionato l’Italia alla fine dell’estate non è ancora finita. Idel nucleo investigativo di Roma hanno acquisito, aldella Cultura, documentazione riguardante l’ex ministro Gennaroe l’imprenditrice Maria Rosaria. Il caso, quindi, non è ancora chiuso. Isono stati ricevuti dall’attuale ministro Alessandro Giuli, successore di, che ha garantito la “massima collaborazione” per la consegna degli atti richiesti.aldella Cultura per il casoIn particolare, sono stati recuperati tutti inecessari per ricostruire il periodo in cuiera consigliera, di fatto ma non di nomina, dell’allora ministro della Cultura.