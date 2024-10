Dilei.it - Riscaldamento in casa, quando si può accendere: le date

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un’estate davvero rovente, l’autunno è finalmente arrivato: le temperature sono scese drasticamente in tutta Italia e c’è già chi pensa adi riscaldamenti, per rendere l’ambiente più piacevole e rilassante. Ma, come ben sappiamo ormai, c’è una normativa da rispettare in merito all’accensione dei termosifoni, la quale è volta a limitare i consumi di gas e a ridurre il loro impatto sull’ambiente. Il nostro Paese è suddiviso in 6 zone climatiche, per ciascuna delle quali sono previste regole particolari. Scopriamole insieme.in: cosa prevede la legge Per chi possiede ilautonomo in, la legge italiana prevede alcune regole da seguire per la sua accensione. Non è infatti possibile avviare i termosifoni prima di una certa data, che varia a seconda delle fasce climatiche in cui è stato suddiviso il nostro Paese.