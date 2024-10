Poker azzurro in Nations League, Israele travolto 4-1 (Di lunedì 14 ottobre 2024) In gol Di Lorenzo (doppietta), Retegui e Frattesi, passaggio ai quarti più vicino UDINE - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Rispetto alla part Ilgiornaleditalia.it - Poker azzurro in Nations League, Israele travolto 4-1 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In gol Di Lorenzo (doppietta), Retegui e Frattesi, passaggio ai quarti più vicino UDINE - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata die consolida il primo posto nel girone: a Udine,4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Rispetto alla part

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - Buon divertimento! . 3? Dimarco dalla sinistra prova subito il cross, spazza in angolo la difesa israeliana. 50? Esce Kanichowsky, entra Jaber nell’Israele. 35? CALCIO DI RIGORE per l’Italia, fallo di Peretz su Tonali. Ct. 17 A Udine, la nazionale italiana non ha mai perso: nei 9 precedenti si contano 7 successi e 2 pareggi, con 15 goal realizzati e 2 subiti. (Oasport.it)