Pichetto, le rinnovabili da qualche parte dobbiamo farle (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Noi paghiamo l'energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania. Vogliamo le rinnovabili? Se le vogliamo, da qualche parte dobbiamo farle. dobbiamo trovare un punto di equilibrio, certamente, con tutte le cautele, ma da qualche parte dobbiamo farle". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a 24 Mattino su Radio 24. "Il solare è più facile farlo dove c'è il sole, ma l'idroelettrico ce l'abbiamo sulle Alpi - ha proseguito il ministro -. Ognuno faccia la sua parte in modo equilibrato. Io sono convinto che le Regioni si raccorderanno fra di loro, per evitare di avere 22 regolamentazioni diverse, che sarebbero un danno per l'economia del paese". Quotidiano.net - Pichetto, le rinnovabili da qualche parte dobbiamo farle Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Noi paghiamo l'energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania. Vogliamo le? Se le vogliamo, datrovare un punto di equilibrio, certamente, con tutte le cautele, ma da". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a 24 Mattino su Radio 24. "Il solare è più facile farlo dove c'è il sole, ma l'idroelettrico ce l'abbiamo sulle Alpi - ha proseguito il ministro -. Ognuno faccia la suain modo equilibrato. Io sono convinto che le Regioni si raccorderanno fra di loro, per evitare di avere 22 regolamentazioni diverse, che sarebbero un danno per l'economia del paese".

