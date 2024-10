Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, Daniele Rezza: "Ho rovinato due famiglie" (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Quando ho incrociato quell'uomo al buio, ho pensato di rapinarlo": è in sintesi un passaggio dell’interrogatorio reso oggi al gip Domenico Santoro da Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata il il 31enne Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano). Lo ha riferito il suo difensore, l’avvocato Maurizio Ferrari lasciando San Vittore. Il legale, che «per motivi personali» Feedpress.me - Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, Daniele Rezza: "Ho rovinato due famiglie" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Quando ho incrociato quell'uomo al buio, ho pensato di rapinarlo": è in sintesi un passaggio dell’interrogatorio reso oggi al gip Domenico Santoro da, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata il il 31enne(Milano). Lo ha riferito il suo difensore, l’avvocato Maurizio Ferrari lasciando San Vittore. Il legale, che «per motivi personali»

