Liberoquotidiano.it - "Nemmeno più i soldi per il pennarello": De Martino, la battuta che non passa inosservata

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tante le vincite in questa nuova edizione di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano Desu Rai 1. Da quando è ricominciata la trasmissione, i concorrenti in gara hanno vinto cifre altissime. Con l'eccesso di premi rossi che ptrebbe aver preoccupato i vertici Rai. Qualche settimana fa, ai microfoni del podcast Tintoria, l'ex conduttore di Affari Tuoi, Max Giusti, aveva rivelato che c'è un budget predefinito che non dovrebbe essere superato. Ai suoi tempi, in particolare, si potevano spendere in media 33mila euro a puntata. "A volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500mila che piangevano perché non sapevano come fare", ha svelato Giusti.