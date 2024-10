Napoli: Simeone vuole restare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Napoli: Simeone vuole restare Il lungo infortunio di Duvan Zapata priva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà il Torino a correre ai ripari nel mercato di gennaio. La scelta di Vagnati risponde al nome del Cholito Simeone, profilo che piace tanto all’allenatore dei granata. Un primo contatto informale con il Napoli è già andato in scena nei giorni scorsi con una prima richiesta da circa 15 milioni di euro. Le due società sono favorevoli all’apertura di una vera e propria trattativa ma sta sorgendo un ostacolo a sorpresa che potrebbe far saltare tutto. Napoli: Simeone vuole restare Stando a quanto filtra da ambienti vicini a Simeone, l’attaccante argentino ha deciso di non lasciare il Napoli a gennaio. Una scelta importante e certamente non scontata considerando che il Cholito ha davanti nelle gerarchie Romelu Lukaku. Terzotemponapoli.com - Napoli: Simeone vuole restare Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)Il lungo infortunio di Duvan Zapata priva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà il Torino a correre ai ripari nel mercato di gennaio. La scelta di Vagnati risponde al nome del Cholito, profilo che piace tanto all’allenatore dei granata. Un primo contatto informale con ilè già andato in scena nei giorni scorsi con una prima richiesta da circa 15 milioni di euro. Le due società sono favorevoli all’apertura di una vera e propria trattativa ma sta sorgendo un ostacolo a sorpresa che potrebbe far saltare tutto.Stando a quanto filtra da ambienti vicini a, l’attaccante argentino ha deciso di non lasciare ila gennaio. Una scelta importante e certamente non scontata considerando che il Cholito ha davanti nelle gerarchie Romelu Lukaku.

