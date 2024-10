Napoli – Lecce mancano pochi biglietti al sold out

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi è ufficialmente iniziata la vendita libera deiper il match tra, che si disputerà sabato 26 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. L’evento è attesissimo dai tifosi partenopei, che hanno subito colto l’occasione per assicurarsi un posto allo stadio. Questa partita, valida per il campionato di Serie A, rappresenta un’ottima opportunità per gli azzurri di proseguire la loro corsa verso gli obiettivi stagionali. Disponibilità deie rischio-out Dai primi dati rilevati su Ticketone, il portale ufficiale di vendita dei, si evince che subito dopo l’apertura della vendita libera, la disponibilità di posti è andata rapidamente riducendosi. Attualmente rimangono solodisponibili per le Curve inferiori e la Tribuna, segno evidente dell’elevato interesse dei tifosi.