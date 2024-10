Montella in Bici: alla scoperta della Castagna IGP con il Bike Tour (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, gli appassionati di ciclismo e natura avranno l’occasione di immergersi nella tradizione e nei sapori dell’Irpinia con il Bike Tour alla scoperta della Castagna IGP di Montella. L’evento, organizzato da Irpinia Bike House, prevede un’escursione unica tra i boschi e i castagneti Avellinotoday.it - Montella in Bici: alla scoperta della Castagna IGP con il Bike Tour Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, gli appassionati di ciclismo e natura avranno l’occasione di immergersi nella tradizione e nei sapori dell’Irpinia con ilIGP di. L’evento, organizzato da IrpiniaHouse, prevede un’escursione unica tra i boschi e i castagneti

Superbike | Yari Montella - futuro in SBK con Barni Spark Racing? - Diciamo che la concentrazione, adesso, è quella che un pilota deve avere sempre. Duro ma bello. Avevo otto anni quando ho iniziato ad andare alle gare con lui. Guardo al presente, voglio ottenere il massimo dal presente, poi arriverà il futuro – queste le parole di Yari Montella riportate da Quotidiano Sportivo –. (Metropolitanmagazine.it)

Montella - talento cresciuto a pane e velocità "Voglio lottare per il titolo. Poi la Superbike" - Mi sta seguendo uno psicologo. . . . E’ un lavoro duro. . "Stiamo andando bene. Duro ma bello. . Per bene ma con una grinta da spaccare il mondo. Sono fatto così. Sono cambiato rispetto a qualche tempo fa. Mi divertivo. Poi si vedrà". Mi segue, segue le mie gare quando può e vi assicuro che non è facile mettere insieme le sue giornate al forno con l’organizzazione di una gara che si corre ... (Sport.quotidiano.net)