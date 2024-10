Liberoquotidiano.it - Luciano Spalletti "rinato grazie ai tagli": le epurazioni dalla Nazionale e un mistero

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno dei motivi per cui l'Italia funziona è che c'è un'Italia difettosa che viene lasciata a casa.dopo l'Europeo si è autoimposto la rinuncia decisa e non negoziabile a diversi giocatori che in teoria potrebbero anche tornargli utili ma in pratica romperebbero il giocattolo. Basta compromessi, facendo attenzione a non eccedere in un delirio di onnipotenza come accaduto con Simone Inzaghi, a cui il ct ieri ha telefonato, scusandosi per le dichiarazioni fuori luogo a tema ultras e pace è stata fatta. È stato battezzato un gruppo ristretto di azzurri e si andrà avanti con quello. Difficilmenteattingerà a chi ne è rimasto fuori, anche se ai microfoni spiega che i vari Chiesa e Locatelli sono ancora nel giro, che con loro il dialogo è aperto e che in ogni momento potrebbero rientrare. È una bugia bianca dato che poi questi stessi giocatori non vengono chiamati.