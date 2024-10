L'Es Chieti c5 riparte dalla serie D e da mister Farinacci (Di lunedì 14 ottobre 2024) Conclusa a malincuore la parentesi femminile dopo cinque stagioni condite di successi (la vittoria del campionato e una coppa regionali, e due salvezze in serie B), l’Es Chieti calcio a 5 riparte dalla serie D ripresentandosi in campo maschile con una rosa giovane e di prospettiva. La guida Chietitoday.it - L'Es Chieti c5 riparte dalla serie D e da mister Farinacci Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Conclusa a malincuore la parentesi femminile dopo cinque stagioni condite di successi (la vittoria del campionato e una coppa regionali, e due salvezze inB), l’Escalcio a 5D ripresentandosi in campo maschile con una rosa giovane e di prospettiva. La guida

Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani - Dopo il pareggio ingiustamente annullato contro il Chieti nel ko per 2-3, la società interviene e viene assistita dal più noto avvocato di diritto sportivo, che ha avuto come clienti le più importanti squadre italiane SENIGALLIA, 8 Ottobre 2024 – La Vigor Senigallia non ci sta e dopo l’evidente torto subito nel recupero del match perso domenica 6 ottobre contro il Chieti per 2-3, a causa di un ... (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Vigor Senigallia - ancora una volta col Chieti solo rabbia e rimpianti (2-3) - Sembra finita, specie dopo che Mancini spreca malamente la rete da due passi al 77? quando Pesaresi, implacabile, raccoglie una punizione di Gabbianelli e di testa fa 2-3 al minuto 81. Ma andiamo con ordine. Da lì praticamente si smette di giocare col Chieti che, come negli anni scorsi, inizia a perdere tempo in maniera magari comprensibile, ma così palese da risultare alla lunga stucchevole e ... (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Altro big match a Senigallia - c’è Vigor-Chieti - Nella quinta giornata di serie D i rossoblù, primi con 10 punti, affrontano il Chieti secondo a 9. Arbitra Radovanovic di Maniago, Pordenone. Vigor attenta ul mercato, dare una alternativa a Pesaresi, autore di un gol straordinario contro l’Ancona (“un’emozione incredibile”, sottolinea il capitano della Vigor), pare inevitabile e se così sarà presumibile che un rinforzo in avanti arriverà ... (Vallesina.tv)