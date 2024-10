“Lei sta peggio di tutti: costole rotte”. Ballando con le stelle, ora arriva l’annuncio di Milly Carlucci (Di lunedì 14 ottobre 2024) “lei sta peggio di tutti: costole rotte”. Una nuova tegola si abbatte sui concorrenti di Ballando con le stelle. Questa edizione dello show passerà probabilmente alla storia come una delle più sfortunate di sempre. Giunto ormai al suo diciannovesimo anno, il celebre programma di Rai Uno ha sempre affrontato infortuni, ma mai con una tale frequenza e intensità. Quest’anno sembra che i ballerini vip siano particolarmente bersagliati. Poco fa, durante un collegamento con La Volta Buona, la conduttrice di Ballando, Milly Carlucci, ha dato la notizia, rivelando che una concorrente ha riportato una frattura alle costole. Nonostante il dolore, la ballerina si è comunque esibita sabato scorso sotto l’effetto degli antidolorifici. Leggi anche: Durissimo attacco a Celentano. Ecco il vero motivo per cui è sparito: “Troppo impegnato a” “Lei sta peggio di tutti: costole rotte”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “lei stadi”. Una nuova tegola si abbatte sui concorrenti dicon le. Questa edizione dello show passerà probabilmente alla storia come una delle più sfortunate di sempre. Giunto ormai al suo diciannovesimo anno, il celebre programma di Rai Uno ha sempre affrontato infortuni, ma mai con una tale frequenza e intensità. Quest’anno sembra che i ballerini vip siano particolarmente bersagliati. Poco fa, durante un collegamento con La Volta Buona, la conduttrice di, ha dato la notizia, rivelando che una concorrente ha riportato una frattura alle. Nonostante il dolore, la ballerina si è comunque esibita sabato scorso sotto l’effetto degli antidolorifici. Leggi anche: Durissimo attacco a Celentano. Ecco il vero motivo per cui è sparito: “Troppo impegnato a” “Lei stadi”.

