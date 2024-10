La notte dei controlli per le strade di Milano: ritirate 15 patenti, e un ragazzo alla vista dei carabinieri tenta di scappare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ottobre 2024 – ???”Ma davvero me la togliete? Ma non sono mica ubriaca? E ora come faccio a lavorare?”. La risposta più ovvia a questi interrogativi sarebbe: potevi pensarci prima. I diretti interessati ci arrivano da soli diversi minuti dopo: fermi ad aspettare in macchina, si rendono conto che guidare dopo aver bevuto è pericoloso per sé e per gli altri e può avere conseguenze nel migliore dei casi amministrative e nel peggiore penali. Basta un dato a descrivere l’evidente sottovalutazione del problema da parte degli automobilisti: dall’inizio dell’anno, i carabinieri hanno ritirato 465 patenti. Un rapido calcolo riporta una media di 1,6 documenti al giorno, se non fosse che gli accertamenti ad hoc non sono quotidiani. Ilgiorno.it - La notte dei controlli per le strade di Milano: ritirate 15 patenti, e un ragazzo alla vista dei carabinieri tenta di scappare Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – ???”Ma davvero me la togliete? Ma non sono mica ubriaca? E ora come faccio a lavorare?”. La risposta più ovvia a questi interrogativi sarebbe: potevi pensarci prima. I diretti interessati ci arrivano da soli diversi minuti dopo: fermi ad aspettare in macchina, si rendono conto che guidare dopo aver bevuto è pericoloso per sé e per gli altri e può avere conseguenze nel migliore dei casi amministrative e nel peggiore penali. Basta un dato a descrivere l’evidente sottovalutazione del problema da parte degli automobilisti: dall’inizio dell’anno, ihanno ritirato 465. Un rapido calcolo riporta una media di 1,6 documenti al giorno, se non fosse che gli accertamenti ad hoc non sono quotidiani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fuochi d’artificio e auto con musica a palla in piena notte - Sos alla polizia municipale per controlli e repressione - Fuochi d’artificio e auto con musica a palla. Non c’è pace di notte tra la via Sant'Agostino, Piazza Falconieri, Via Dina e Clarenza, fino al Viale Principe Umberto, per poi proseguire fino al Sacrario. . Lo denuncia con una nota il vicepresidente della II Commissione Nicola Laura per conto dei. (Messinatoday.it)

Notte di controlli a Padova : 2 arresti e 4 denunce. Un minorenne aveva con sè un coltello da cucina - Un altro minore, un 16enne tunisino senza fissa dimora, è stato invece sorpreso a spacciare droga nei pressi di Prato della Valle. Per lui arresto convalidato dal giudice e giudizio per direttissima prima di una nuova espulsione. La sua posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione. Il giovane è risultato essere fuggito lo scorso 28 agosto dal Centro di permanenza temporanea di Gradisca ... (Ilrestodelcarlino.it)

Notte di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti : ritirate 5 patenti di guida - Arezzo, 1 ottobre 2024 – Notte di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti: ritirate 5 patenti di guida. . Sul campo numerose pattuglie della Polizia Stradale di Arezzo, che si sono avvalse della collaborazione del medico e del personale sanitario in servizio presso la Questura, così da poter verificare, direttamente su strada, ... (Lanazione.it)