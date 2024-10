Italia-Israele 4-1 Ben Simon | Stesso risultato contro la Francia ma a Udine è stata più difficile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ben, ct di, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-1l’nel match di Nations League: “La mano di Spalletti si vede euna squadra che gioca in questo modo per noi è davvero tosta. Anchelaabbiamo perso 4-1, ma fino all’89’ eravamo in partita e sotto di un solo gol. Stasera èpiù complicata“. Non è poi mancato un ringraziamento al pubblico di: “C’era preoccupazione per l’accoglienza, invece i tifosi non sono stati per nulla ostili. Al contrario, abbiamo percepito grande sportività, dal momento dell’inno nazionale fino al termine della partita“.4-1, Ben: “la, ma apiù” SportFace.