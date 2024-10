Italia-Israele 0-0 LIVE (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`Italia torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L`torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 0-0 | Si parte LIVE - CT. Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Madmon, Abu Fani, Haziza; Kanichowsky, Gloch; Baribo. itL’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti ... (Calciomercato.it)

Italia-Israele nella paura - cecchini sul tetto dello stadio - Clima di grande tensione per Italia-Israele con misure di sicurezza altissime: cecchini avvistati sul tetto dello stadio Italia-Israele è una partita che si gioca in un clima di grande tensione per la situazione che si sta vivendo da mesi nelle Terra Santa. Una guerra che non può che essere presente anche allo stadio di Udine come testimoniato da un’immagine trasmessa prima dell’ingresso in ... (Calciomercato.it)

Cecchini sul tetto dello stadio di Italia-Israele : clima surreale per la partita di Nations League - Sul tetto del Bluenergy Stadium di Udine sono posizionati i cecchini. Misure di sicurezza altissime durante la partita di Nations League tra Italia e Israele.Continua a leggere . (Fanpage.it)