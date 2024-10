Formiche.net - Investire di più (e rapidamente) nei Balcani. Il richiamo di Tajani da Berlino

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La riunificazione deialla famiglia europea è il più grande investimento strategico dell’Unione Europea. Lo ribadisce il ministro degli Esteri Antonioin occasione del vertice dei capi di Stato e di governo del processo di, non solo utile momento di confronto con i colleghi di area, ma anche per costruire un dialogo informale con società civile e giovani. Non sfuggirà che la macro regioneca, già tra le principali priorità del governo Meloni, è assieme all’Africa nuova frontiera geopolitica, pertanto desiderosa di attenzioni e progettualità.