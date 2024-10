Inter-Juventus, alcune novità sulla vendita dei biglietti: i dettagli! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inter-Juventus è in programma il 27 ottobre alle ore 20:45. I nerazzurri hanno fornito alcuni dettagli aggiuntivi in merito alla vendita dei biglietti per il match. LA COMUNICAZIONE – L’Inter ha informato i tifosi nerazzurri e quella della Juventus sulle novità concernenti la vendita dei biglietti per il derby d’Italia. Nello specifico, la società nerazzurra ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per approfondire tali novità: «SETTORE OSPITI Il settore ospiti, il terzo anello blu, sarà in vendita a 45 euro dalle 12:00 di venerdì 11 ottobre su Vivaticket.it, commissioni di servizio escluse. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio, l’acquisto è permesso ai soli possessori di Juventus Card. CAMBIO UTILIZZATORE Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Inter-news.it - Inter-Juventus, alcune novità sulla vendita dei biglietti: i dettagli! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è in programma il 27 ottobre alle ore 20:45. I nerazzurri hanno fornito alcuniaggiuntivi in merito alladeiper il match. LA COMUNICAZIONE – L’ha informato i tifosi nerazzurri e quella dellasulleconcernenti ladeiper il derby d’Italia. Nello specifico, la società nerazzurra ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per approfondire tali: «SETTORE OSPITI Il settore ospiti, il terzo anello blu, sarà ina 45 euro dalle 12:00 di venerdì 11 ottobre su Vivaticket.it, commissioni di servizio escluse. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio, l’acquisto è permesso ai soli possessori diCard. CAMBIO UTILIZZATORE Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48h prima della gara.

