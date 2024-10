Ilrestodelcarlino.it - Infermiera aggredita all’ospedale di Agordo (Belluno). Zaia: “Ennesima violenza, è emergenza”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -di, nel Bellunese. La donna è stata presa a pugni da una tossicodipendente che si era presentata in pronto soccorso chiedendo del metadone: l’si era rifiutata di somministrarglielo in assenza delle prescrizioni mediche. "Siamo di fronte all'ennesimo caso die inciviltà, talmente diffuse dal costituire una vera e propria. Nessun gesto di questo tipo deve passare sotto silenzio”, dice il governatore veneto Luca. “Nel Veneto, in un anno, abbiamo dovuto registrare 2.229 aggressioni a camici bianchi - continua il presidente della Regione - delle quali circa un terzo verbali. Un numero che preoccupa e che deve far riflettere sul fatto che tutti, verso i sanitari, dovremmo provare gratitudine e non ostilità”.