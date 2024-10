Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia: le vittime avevano 21, 17 e 13 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano rientrando dalla trasferta a Potenza nella serata di oggi 13 ottobre. Tre tifosi rossoneri, di Foggia, sono morti in un Incidente stradale avvenuto al termine dell’incontro di calcio tra i padroni di casa e gli ospiti, finito 1 a 1. A pochi chilometri dallo stadio, il pulmino a bordo del quale viaggiavano le tre vittime è finito fuori strada in prossimità di una curva, a pochi chilometri dall’uscita di Potenza Est, sulla Statale 93 tra Potenza e Melfi, molto probabilmente dopo l’impatto con un’auto proveniente dal senso opposto di marcia. Tra i mezzi coinvolti anche un autobus. Nell’Incidente sono morti i tre giovani tifosi. Uno degli occupanti è deceduto sul colpo, gli altri due subito dopo. Di appena 13 anni una delle tre vittime. Deceduti anche un 17enne e un 21enne. Il Calcio Foggia 1920 ha espresso cordoglio e dolore per la disgrazia. Laprimapagina.it - Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia: le vittime avevano 21, 17 e 13 anni Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano rientrando dalla trasferta anella serata di oggi 13 ottobre. Trerossoneri, di, sonoin unavvenuto al termine dell’incontro di calcio tra i padroni di casa e gli ospiti, finito 1 a 1. A pochi chilometri dallo stadio, il pulmino a bordo del quale viaggiavano le treè finito fuori strada in prossimità di una curva, a pochi chilometri dall’uscita diEst, sulla Statale 93 trae Melfi, molto probabilmente dopo l’impatto con un’auto proveniente dal senso opposto di marcia. Tra i mezzi coinvolti anche un autobus. Nell’sonoi tre giovani. Uno degli occupanti è deceduto sul colpo, gli altri due subito dopo. Di appena 13una delle tre. Deceduti anche un 17enne e un 21enne. Il Calcio1920 ha espresso cordoglio e dolore per la disgrazia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale - erano stati a Potenza per assistere alla partita - L’incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo. Secondo quanto si è appreso, poco dopo l’incidente sono morti anche gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti. . . E’ di tre morti il bilancio dell’incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. (Gazzettadelsud.it)

Tragedia in Basilicata : tre tifosi del Foggia perdono la vita in un incidente stradale - L’incidente sulla Statale 93 Il mezzo su cui viaggiavano le vittime è uscito di strada in prossimità di una curva, vicino all’uscita Potenza Est, una delle zone più pericolose della statale che collega Potenza a Melfi. Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti immediatamente la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. (Thesocialpost.it)

Incidente stradale - muoiono in tre : tornavano dallo stadio. Due sono minorenni - E' di tre morti il bilancio dell'incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di... (Quotidianodipuglia.it)