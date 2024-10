Il commento. Servono equilibrio e mercato, ma gennaio è lontano. Ora limitare i danni fermando questa deriva (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finisce con tutta la Spal a testa china sotto la curva dei 185 coraggiosi che sono partiti alle 3 del mattino per un lunch-match andato clamorosamente di traverso. "Meritiamo di più", "Fate ridere, andate a lavorare" e via dicendo, e spunta anche il primo coro stagionale contro Tacopina. L’umiliante 0-4 di Campobasso segnala il quarto "progetto" che nasce monco, zoppo e cieco: ruoli palesemente scoperti, altri coperti da giocatori inadeguati alla bisogna, e rincalzi mai di aiuto alla causa. Una Spal che crolla regolarmente quando passa in svantaggio e nei secondi tempi, segno di difficoltà fisiche ma anche di carenze di personalità della squadra al momento di dover nuotare contro corrente. Campobasso però si rivela anche e soprattutto la Caporetto di mister Dossena. Sport.quotidiano.net - Il commento. Servono equilibrio e mercato, ma gennaio è lontano. Ora limitare i danni fermando questa deriva Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finisce con tutta la Spal a testa china sotto la curva dei 185 coraggiosi che sono partiti alle 3 del mattino per un lunch-match andato clamorosamente di traverso. "Meritiamo di più", "Fate ridere, andate a lavorare" e via dicendo, e spunta anche il primo coro stagionale contro Tacopina. L’umiliante 0-4 di Campobasso segnala il quarto "progetto" che nasce monco, zoppo e cieco: ruoli palesemente scoperti, altri coperti da giocatori inadeguati alla bisogna, e rincalzi mai di aiuto alla causa. Una Spal che crolla regolarmente quando passa in svantaggio e nei secondi tempi, segno di difficoltà fisiche ma anche di carenze di personalità della squadra al momento di dover nuotare contro corrente. Campobasso però si rivela anche e soprattutto la Caporetto di mister Dossena.

