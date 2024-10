‘Heroes’ di David Bowie, un disco capolavoro da ascoltare in silenzio. Ecco i nove punti da sapere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Usciva proprio oggi “Heroes”, il 14 ottobre 1977. Creare memorabilia è doveroso, soprattutto quando si celebra un artista come David Bowie. Non si possono aggiungere nuove parole a quanto già detto su di lui senza rischiare di cadere nel mare magnum della banalità. Tra le poche opzioni possibili c’è quella di ascoltare l’album in silenzio, come se fosse la prima volta, e magari scoprire qualcosa che era sfuggito nelle mille ascoltate precedenti. Dopo aver constatato che nulla si può aggiungere, recuperiamo nei consueti nove punti di questo blog ciò che tutti sanno o che perlomeno dovrebbero sapere. Cominciamo. 1. La Genesi di un capolavoro senza tempo Nel cuore degli anni 70, David Bowie crea “Heroes”, il suo dodicesimo album in studio. Nato dall’immersione nella vibrante scena berlinese, l’album cattura l’essenza di una città divisa ma pulsante di energia creativa. Ilfattoquotidiano.it - ‘Heroes’ di David Bowie, un disco capolavoro da ascoltare in silenzio. Ecco i nove punti da sapere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Usciva proprio oggi “Heroes”, il 14 ottobre 1977. Creare memorabilia è doveroso, soprattutto quando si celebra un artista come. Non si possono aggiungere nuove parole a quanto già detto su di lui senza rischiare di cadere nel mare magnum della banalità. Tra le poche opzioni possibili c’è quella dil’album in, come se fosse la prima volta, e magari scoprire qualcosa che era sfuggito nelle mille ascoltate precedenti. Dopo aver constatato che nulla si può aggiungere, recuperiamo nei consuetidi questo blog ciò che tutti sanno o che perlomeno dovrebbero. Cominciamo. 1. La Genesi di unsenza tempo Nel cuore degli anni 70,crea “Heroes”, il suo dodicesimo album in studio. Nato dall’immersione nella vibrante scena berlinese, l’album cattura l’essenza di una città divisa ma pulsante di energia creativa.

