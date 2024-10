Guasto alla stazione di Milano Certosa, treni Alta Velocità e regionali in ritardo fino a 200 minuti (Di lunedì 14 ottobre 2024) I treni che transitano per il nodo di Milano e per l'ovest della Lombardia stanno subendo ritardi che in alcuni casi raggiungono i 200 minuti. La causa è un Guasto che si è verificato nella mattinata del 14 ottobre alla stazione Certosa. Fanpage.it - Guasto alla stazione di Milano Certosa, treni Alta Velocità e regionali in ritardo fino a 200 minuti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Iche transitano per il nodo die per l'ovest della Lombardia stanno subendo ritardi che in alcuni casi raggiungono i 200. La causa è unche si è verificato nella mattinata del 14 ottobre

Incidente sui binari e guasto in stazione : treni cancellati e maxi ritardi sulle linee per Milano - Lunedì nero per i pendolari novaresi e del Vco diretti a Milano. Prima un guasto in stazione, poi un incidente sui binari con un treno che ha travolto e ucciso una persona, hanno mandato il tilt le linee che raggiungono il capoluogo lombardo da Novara e Domodossola. Le linee coinvolte, e... (Novaratoday.it)

