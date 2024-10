Gli rubano la bici per spedirla in Nigeria: ritrovata grazie al Gps (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano rubato la bici, una mountain bike, in pieno centro storico e ne aveva denunciato la scomparsa. grazie a un Gps montato sotto il sellino, è riuscito a recuperarla con l'aiuto dei carabinieri, prima che finisse in un container diretto in Nigeria. È quanto è accaduto a Parma, dove un Parmatoday.it - Gli rubano la bici per spedirla in Nigeria: ritrovata grazie al Gps Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano rubato la, una mountain bike, in pieno centro storico e ne aveva denunciato la scomparsa.a un Gps montato sotto il sellino, è riuscito a recuperarla con l'aiuto dei carabinieri, prima che finisse in un container diretto in. È quanto è accaduto a Parma, dove un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furti a raffica in centro - ladro di bici elettriche arrestato grazie a un commerciante - Proprio come quella che era stata rubata e poi ritrovata alla stazione, appartenente a una dipendente comunale. Ma il ladro, questa volta, forse vedendo l’auto, si era dileguato nel vicino centro commerciale. Siena è una città dove in tanti hanno scelto di acquistarle. Sì, ma controllato. Il business delle due ruote elettriche in tutta Italia è fiorente. (Lanazione.it)

Livo - si perde in bicicletta sui monti : rintracciato grazie ai segnali con il fischietto di emergenza - Il disperso è stato individuato dopo circa tre ore dalle squadre territoriali, in una zona impervia, grazie anche al fatto che riusciva a mandare segnali con il fischietto di emergenza. Livo, 1 ottobre 2024 - Intervento del Soccorso Alpino nella tarda serata di ieri, martedì, nella Valle di Bares, Comune di Livo. (Ilgiorno.it)

Non torna dall'escursione in bici - ritrovato al buio grazie al fischietto di emergenza a 1300 metri - 40, si è attivata. . Era uscito per un'escursione in bicicletta ma quando amici e parenti hanno visto che tardava troppo a rientrare hanno chiamato i soccorsi. . È accaduto ieri martedì primo ottobre 2024, nella Valle di Bares, nel territorio del comune di Livo (Como) dove in tarda serata, verso le 21. (Quicomo.it)