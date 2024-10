Sport.periodicodaily.com - Galles vs Montenegro – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo essersi lasciato sfuggire un vantaggio di due gol l’ultima volta, ilsarà intenzionato a conquistare il massimo dei punti quando lunedì 14 ottobre continuerà la sua campagna di UEFA Nations League contro il. I Dragons sono ancora in lizza per la promozione dal Gruppo 4 della Lega B, ma gli ultimi arrivati al Cardiff City Stadium sembrano destinati alla retrocessione e non hanno ancora raccolto un punto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueSebbene ilabbia ceduto un vantaggio di 2-0 nel primo tempo per pareggiare la gara di Nations League di venerdì a Reykjavik, ha lasciato il Laugardalsvollur con la soddisfazione di non vedere la propria imbattibilità nel Gruppo 4 interrotta dall’Islanda.