Gadda: "Giornata ‘no’, commessi troppi errori. Marino fuori? Non è in un buon momento" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Siamo partiti bene, almeno nei primi 25 minuti – attacca Massimo Gadda nel dopo partita – poi abbiamo regalato un paio di situazioni, tra cui il gol in cui ci siamo fatti beffare, da lì è stato tutto più difficile. La squadra nella ripresa poteva fare gol, abbiamo cercato di spingere fino alla fine ma ci siamo resi poco pericolosi". Nessuna occasione da rete per l’Ancona nell’arco dei 90’ più recupero. Ilrestodelcarlino.it - Gadda: "Giornata ‘no’, commessi troppi errori. Marino fuori? Non è in un buon momento" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Siamo partiti bene, almeno nei primi 25 minuti – attacca Massimonel dopo partita – poi abbiamo regalato un paio di situazioni, tra cui il gol in cui ci siamo fatti beffare, da lì è stato tutto più difficile. La squadra nella ripresa poteva fare gol, abbiamo cercato di spingere fino alla fine ma ci siamo resi poco pericolosi". Nessuna occasione da rete per l’Ancona nell’arco dei 90’ più recupero.

