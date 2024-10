Foggia, tre tifosi morti in un incidente a Potenza: squadra in visita ai feriti in ospedale, proclamato il lutto cittadino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il bilancio dell`incidente stradale che ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il bilancio dell`stradale che ieri ha coinvolto alcunidel, che erano stati aper assistere alla partita del

Tifosi foggiani morti a Potenza - il cordoglio degli altri club : "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" - "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per... (Foggiatoday.it)

L’amore per il calcio - la passione per il Foggia : chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza - D. G. e avevano 21, 17 e 13 anni i tre tifosi morti nell'incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. Continua a leggere . Il sinistro è avvenuto proprio mentre erano in trasferta per seguire la squadra del cuore. B. e S. Si chiamavano Gaetano Gentile, M. (Fanpage.it)

Tragedia sulla Potenza-Melfi : tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale - Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragico incidente stradale sulla strada statale Potenza-Melfi dove a perdere la vita sono stati tre giovani tifosi del Foggia. Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. . it. A SULLA POTENZA-MELFI – Il. (Dailynews24.it)