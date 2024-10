Oasport.it - F1, calendario sotto osservazione: il numero dei GP è il tema di discussione

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutti quanti vogliono ospitare un Gran Premio di F1, ma per quanti fine settimana all’anno è possibile vedere scuderie e piloti impegnati sui circuiti planetari per contendersi i titoli iridati? Una domanda che potrebbe aver trovato una risposta, o quanto meno delle ipotesi. La cifra della “discordia” al momento si attesta fra 24 e 25 appuntamenti. Rimanere all’interno della soglia attuale dei 24 GP non sembra essere un problema e, seppur con qualche fatica, questo sembra essere un monte di appuntamenti gestibile. Andare oltre, cosa che potrebbe accadere, visto che da tantissime parti del mondo arrivano richieste per l’organizzazione di una gara di F1 potrebbe essere affascinante ma anche problematico. A spiegarlo è stato il presidente della FIA, Ben Sulayem, in un’intervista ad Autosport.