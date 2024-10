E' specializzata nel diritto sanitario, dello sport e famiglia. Fratelli d'Italia presenta la candidatura dell'avvocato Maria Gabriella Di Pentima (Di lunedì 14 ottobre 2024) Maria Gabriella Di Pentima si candida con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 17-18 novembre. L’avvocatessa 65enne nata a Brindisi, ma da molti anni residente a Forlì ha presentato la propria candidatura nella sede del partito insieme alla parlamentare Alice Bonguerrieri.Leggi la Forlitoday.it - E' specializzata nel diritto sanitario, dello sport e famiglia. Fratelli d'Italia presenta la candidatura dell'avvocato Maria Gabriella Di Pentima Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Disi candida cond’alle elezioni regionali del 17-18 novembre. L’avvocatessa 65enne nata a Brindisi, ma da molti anni residente a Forlì hato la proprianella sede del partito insieme alla parlamentare Alice Bonguerrieri.Leggi la

Regionali - Sara Soresi annuncia la sua candidatura per Fratelli d’Italia - «Così come spero di aver fatto in questi anni a Piacenza, mi piacerebbe portare la voce dei piacentini anche in Regione. Con queste parole Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale. E come sempre ci metterò la faccia». . La mia campagna elettorale sarà basata sull’ascolto. (Ilpiacenza.it)