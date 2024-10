Quifinanza.it - Direttiva sui rider approvata dall’Ue in via definitiva, mai più schiavi degli algoritmi

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Consiglio Ambiente dell’Unione europea ha approvato in viala cosiddetta “”, che in realtà riguarda tutti i lavoratori gestiti da app e piattaforme digitali. Il Consiglio ha confermato l’accordo preliminare raggiunto con gli Stati membri l’11 marzo 2024, con la sola astensione della Germania, volto a migliorare le condizioni dei lavoratori. Si tratta della prima volta che viene regolato un sistema lavorativo basato sugli. Le tempistiche Lasarà ora firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, poi entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. I singoli Stati membri avranno 2 anni di tempo per adeguare la propria legislazione alle indicazioni comunitarie.