Cava de' Tirreni, inseguita e minacciata da un parcheggiatore abusivo: la denuncia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato sera si è trasformato in un incubo per una donna e la sua famiglia nel parcheggio di Piazza Lentini, di fronte alla Don Bosco, a Cava de' Tirreni. La signora ha raccontato sui social l'episodio che l'ha coinvolta, denunciando un parcheggiatore abusivo che ha preteso denaro dopo il

Cava de’ Tirreni - nuova area giochi nella frazione di Passiano - “In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c’è stato un grande impegno per Passiano, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’area giochi”. Tempo di lettura: < 1 minutoTaglio del nastro del Sindaco Vincenzo Servalli, Consigliere Luca Narbone e ... (Anteprima24.it)

Cava de’ Tirreni - taglio del nastro della nuova area giochi di Passiano - . IT su Google News. “Un altro tassello che migliora la qualità della vita ai cittadini – afferma il Consigliere Luca Narbone – ed è una gioia vedere i bambini divertirsi ed avere un luogo attrezzato e sicuro in una bella piazza, che sempre di più diventa un luogo di incontro e socializzazione per le famiglie“. (Zon.it)

Bando “Città che legge” - il Comune di Cava de’ Tirreni tra i vincitori - “Un esempio virtuoso di best practice – afferma l’ Assessore all’ Istruzione Lorena Iuliano – con la sinergia di tante realtà del territorio che insieme fanno rete e portano a casa un risultato importante che ci consente di ampliare l’offerta culturale nelle scuole e promuovere l’amore per la lettura tra i nostri giovani, ma anche coinvolgere tutta la comunità. (Anteprima24.it)