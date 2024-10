Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul Caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. A quanto risulta all'Adnkronos, i due carabinieri, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera aldella Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, iinviati dalla procura di Roma percarte esuldell'ex ministro Gennaroe dell'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. A quanto risulta all'Adnkronos, i due, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via

Caso Boccia-Sangiuliano - carabinieri nel Ministero della Cultura : Giuli consegna cospicua documentazione - . Sulla scrivania dei pm romani ci sarebbero in realtà due fascicoli. I militari hanno fatto richiesta ed hanno di conseguenza acquisito una cospicua documentazione. Quest’ultimo, dopo poche settimane di lavoro, ha revocato gli incarichi di Narda Frisoni, capo della segreteria del Ministro, e di Francesco Gilioli, capo di gabinetto. (Notizie.com)

Sangiuliano - i carabinieri al ministero : acquisiti documenti sul caso Boccia - Quest'ultima è amica sia dell'ex ministro che di Boccia: Sangiuliano l'ha citata nella denuncia affermando che Rizzoli gli aveva riferito che "Boccia voleva essere nominata consigliere, e solo in tal caso si sarebbe fermata". In precedenza era stato sentito lo stesso Sangiuliano per chiarire alcuni passaggi dell'esposto. (Quotidiano.net)

Caso Sangiuliano-Boccia - carabinieri al ministero della Cultura : acquisiti documenti - In via del Collegio Romano sono stati ricevuti direttamente da Giuli, al quale hanno fatto richiesta di una cospicua documentazione sul caso. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, due emissari della procura di Roma sono arrivati poco dopo le 11. Gli inquirenti, secondo quanto apprende ll'Ansa da diverse fonti, sono stati ricevuti dal ministro Alessandro Giuli che ha assicurato ''massima ... (Tg24.sky.it)