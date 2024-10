Buona la prestazione, risultato severo. Montevarchi beffato dal rigore. Lelli si ferma dopo due vittorie (Di lunedì 14 ottobre 2024) seravezza POZZI 2 Montevarchi 1 SERAVEZZA POZZI (3-3-3-1): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Paolieri; Bedini (42’ st Coly), Menghi, Turini (18’ st Bartolini); Salerno, Bellini (24’ st Greco), Lepri (24’ st Bocci); Benedetti (35’ st Stabile). All. Della Maggiora (squalificato Brando). Montevarchi (4-3-3): Testoni; Vecchi (19’ pt Sturli), Ficini (16’ st Franco), Martinelli, Ciofi; Sesti, Borgia (7’ st Saltalamacchia), Orlandi; Boncompagni (19’ st Rufini), Carcani (28’ st Priore), Casagni. All. Lelli. Arbitro: Trombello di Como. Reti: 20’ pt Carcani (A); 2’ st Turini (S), 41’ Bedini rig. (S). Note: espulso Mosti (S) al 47’ st; ammoniti Martinelli, Ciofi, Saltalamacchia, Franco, il presidente Livi (A) e Stabile (S); calci d’angolo 4-5; recupero 1’ pt e 5’+1’ st. Sport.quotidiano.net - Buona la prestazione, risultato severo. Montevarchi beffato dal rigore. Lelli si ferma dopo due vittorie Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) seravezza POZZI 21 SERAVEZZA POZZI (3-3-3-1): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Paolieri; Bedini (42’ st Coly), Menghi, Turini (18’ st Bartolini); Salerno, Bellini (24’ st Greco), Lepri (24’ st Bocci); Benedetti (35’ st Stabile). All. Della Maggiora (squalificato Brando).(4-3-3): Testoni; Vecchi (19’ pt Sturli), Ficini (16’ st Franco), Martinelli, Ciofi; Sesti, Borgia (7’ st Saltalamacchia), Orlandi; Boncompagni (19’ st Rufini), Carcani (28’ st Priore), Casagni. All.. Arbitro: Trombello di Como. Reti: 20’ pt Carcani (A); 2’ st Turini (S), 41’ Bedini rig. (S). Note: espulso Mosti (S) al 47’ st; ammoniti Martinelli, Ciofi, Saltalamacchia, Franco, il presidente Livi (A) e Stabile (S); calci d’angolo 4-5; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

