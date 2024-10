Biotech in rapida crescita. Sale anche il gradimento (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL SETTORE BIOTECNOLOGICO è uno dei settori in più rapida crescita a livello globale, con un valore di mercato che nel 2023 è stato stimato a circa 520 miliardi solo per le biotecnologie farmaceutiche e si prevede che possa superare i 1.200 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) di circa il 12,8%. Comprende lo sviluppo di farmaci innovativi, come anticorpi monoclonali, vaccini, terapie geniche e cellulari la cui domanda è trainata da diversi fattori, tra cui invecchiamento della popolazione e conseguente aumento delle malattie croniche, progressi nella ricerca genomica e innovazione tecnologica, che consente trattamenti personalizzati e terapie per malattie oggi considerate incurabili. Quotidiano.net - Biotech in rapida crescita. Sale anche il gradimento Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL SETTORE BIOTECNOLOGICO è uno dei settori in piùa livello globale, con un valore di mercato che nel 2023 è stato stimato a circa 520 miliardi solo per le biotecnologie farmaceutiche e si prevede che possa superare i 1.200 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso diannuale composto (Cagr) di circa il 12,8%. Comprende lo sviluppo di farmaci innovativi, come anticorpi monoclonali, vaccini, terapie geniche e cellulari la cui domanda è trainata da diversi fattori, tra cui invecchiamento della popolazione e conseguente aumento delle malattie croniche, progressi nella ricerca genomica e innovazione tecnologica, che consente trattamenti personalizzati e terapie per malattie oggi considerate incurabili.

