Bicicletta rubata fuori la farmacia: carabinieri la trovano e la sequestrano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sequestrata una Bicicletta rubata a un 19enne tunisino, residente a Casagiove. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'indagine dei carabinieri di Caserta che hanno beccato il giovanissimo che avrebbe rubato la bici lasciata, probabilmente da un cliente, all'esterno della farmacia Cantelli Casertanews.it - Bicicletta rubata fuori la farmacia: carabinieri la trovano e la sequestrano Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sequestrata unaa un 19enne tunisino, residente a Casagiove. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'indagine deidi Caserta che hanno beccato il giovanissimo che avrebbe rubato la bici lasciata, probabilmente da un cliente, all'esterno dellaCantelli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

13enne vittima di bullismo al parco di Bologna : rubata la bicicletta - scattano le denunce - Nel frattempo, il complice ha aperto lo zaino del 13enne, rubando e poi gettando via il portafoglio, non trovando soldi al suo interno. La vittima ha poi recuperato il mezzo danneggiato e lo zaino per allontanarsi dal parco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 settembre 2024, quando due coetanei hanno aggredito verbalmente e fisicamente la giovane vittima, sottraendogli con prepotenza ... (Zon.it)

Una storia a lieto fine : "La polizia ha ritrovato la mia bicicletta rubata. Lasciata alla stazione" - Nelle piccole e nelle grandi questioni. Approfitta, in questa storia a lieto fine, per ringraziare " tutte le mie amiche che hanno condiviso il post su facebook, la vostra testata che ha veicolato la notizia fino agli agenti di polizia. . "Non sono social, ho chiesto aiuto alle mie amiche", prosegue spiegando di essersi rivolta alla polizia municipale per la denuncia di furto. (Lanazione.it)

Avellino - Polizia di Stato : restituita al proprietario una bicicletta rubata - it. . Questo risultato evidenzia, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità. La bici è stata rinvenuta e restituita al legittimo proprietario e la persona fermata è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica che coordina le indagini per ricettazione. (Anteprima24.it)