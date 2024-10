Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 14 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 14 ottobre Leander, dopo aver aiutato i clienti con un’intossicazione alimentare, si riconferma legato alla sua professione medica. Tuttavia, un’accusa legale lo riporta alla sua colpevolezza percepita e confessa ad Alfons di non riuscire a superare i dubbi sulla morte di Vroni. Nel frattempo, Eleni rimprovera i suoi genitori per il loro comportamento, ma non trova il coraggio di dire a Christoph che sua madre, Alexandra, lo ha tradito. Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 14 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 14Leander, dopo aver aiutato i clienti con un’intossicazione alimentare, si riconferma legato alla sua professione medica. Tuttavia, un’accusa legale lo riporta alla sua colpevolezza percepita e confessa ad Alfons di non riuscire a superare i dubbi sulla morte di Vroni. Nel frattempo, Eleni rimprovera i suoi genitori per il loro comportamento, ma non trova il coraggio di dire a Christoph che sua madre, Alexandra, lo ha tradito.

