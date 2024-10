Romadailynews.it - Almanacco del 14-10-2024 ore 07:30

(Di lunedì 14 ottobre 2024)del giorno lunedì 14 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Callisto primo papa e Martire sono nati oggi Roger Moore Hannah arendt e noi anche Alda D’Eusanio sì che ricordi è Anna D’Eusanio non è proprio viaggi nel tempo Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora un buon compleanno andiamo a fare a Fabrizia Federica Fiorella a Silvia buon compleanno Silvia anche a te salutiamo Paolo Sebastiano Domenico e ancora auguri auguri a Giorgia Ginevra Maria Luisa Marco e Viaggio nel tempo questo oggi ci porta in quel 14 ottobre del 1926 esordio di Winnie the Pooh l’orsacchiotto che la tradizionale golosità per il miele dei suoi si pulisce una particolare predilezione per la poesia È ottobre il 14 ottobre del 1894 quando in quando invece viene brevettato il primo pandoro della un vero e proprio certificato del Ministero ...