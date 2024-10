Ilrestodelcarlino.it - "Vietare l’uso limita la creatività"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilaria Fabbri 19 anni ex studente dell’Iti Elettronica dice che "dei telefoni da noi era concesso per scopi didattici e quindi ritirare il telefono non sarebbe stata un’idea saggia. In generale in tutti gli istituti se vai a ritirare il telefono non fai che invogliare a utilizzarlo in modo scorretto, magari a farli usare di nascosto durante le lezioni o durante le verifiche.è controproducente perché vai are troppo gli scopi ricreativi che a volte possono unirsi anche a quelli didattici. Ad esempio per cercare di non far distrarre troppo gli studenti i professori possono cercare di usare nuovi metodi di insegnamento implementandodel cellulare nella lezione".