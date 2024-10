Usa, Trump in California: “Harris non farà all’America ciò che ha fatto qui” (Di domenica 13 ottobre 2024) Con la presidenza in gioco in campi di battaglia come il Wisconsin e la Pennsylvania, Donald Trump ha trascorso il sabato sera in California, Stato solidamente liberale, cercando di addossare alla vicepresidente Kamala Harris quelli che definisce ‘i fallimenti’ dello Stato di cui la sua sfidante è originaria. Il tycoon è quasi certo di perdere la California, tuttavia, ha approfittato della sua visita a Coachella per attaccare lo stato più popoloso della nazione, puntando sulle recenti difficoltà con i senzatetto, la carenza di acqua e la mancanza di accessibilità economica. Harris, la candidata democratica, è stata in precedenza procuratrice generale dello stato. “Non lasceremo che Kamala Harris faccia all’America quello che ha fatto alla California”, ha detto Trump, riferendosi allo stato come ‘Paradiso perduto’. L’ex presidente ha perso la California in modo schiacciante nel 2020. Lapresse.it - Usa, Trump in California: “Harris non farà all’America ciò che ha fatto qui” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Con la presidenza in gioco in campi di battaglia come il Wisconsin e la Pennsylvania, Donaldha trascorso il sabato sera in, Stato solidamente liberale, cercando di addossare alla vicepresidente Kamalaquelli che definisce ‘i fallimenti’ dello Stato di cui la sua sfidante è originaria. Il tycoon è quasi certo di perdere la, tuttavia, ha approfittato della sua visita a Coachella per attaccare lo stato più popoloso della nazione, puntando sulle recenti difficoltà con i senzatetto, la carenza di acqua e la mancanza di accessibilità economica., la candidata democratica, è stata in precedenza procuratrice generale dello stato. “Non lasceremo che Kamalafacciaquello che haalla”, ha detto, riferendosi allo stato come ‘Paradiso perduto’. L’ex presidente ha perso lain modo schiacciante nel 2020.

