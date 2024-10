Unifil: “15 soldati feriti per irruzione israeliana”. Netanyahu a Meloni: “I soldati Onu sono scudo di Hezbollah. Spostateli” (Di domenica 13 ottobre 2024) Quindici soldati Unifil feriti durante un'azione compiuta prima dell'alba di stamani, 13 ottobre 2024, dall'esercito israeliano in una postazione ONU a Ramyah. Lo fa sapere, attraverso una nota, la stessa Unifil. Netanyahu alla Meloni: "Unifil lasci le basi e non sia scudo di Hezbollah" L'articolo Unifil: “15 soldati feriti per irruzione israeliana”. Netanyahu a Meloni: “I soldati Onu sono scudo di Hezbollah. Spostateli” proviene da Firenze Post. .com - Unifil: “15 soldati feriti per irruzione israeliana”. Netanyahu a Meloni: “I soldati Onu sono scudo di Hezbollah. Spostateli” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Quindicidurante un'azione compiuta prima dell'alba di stamani, 13 ottobre 2024, dall'esercito israeliano in una postazione ONU a Ramyah. Lo fa sapere, attraverso una nota, la stessaalla: "lasci le basi e non siadi" L'articolo: “15per”.: “IOnudi” proviene da Firenze Post.

