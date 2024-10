Una scarpa ritrovata potrebbe aver risolto un mistero lungo oltre 100 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) A più di 100 di distanza dall’ultima notizia, il ritrovamento di uno scarpone potrebbe aver risolto un mistero destinato a far la storia L’alpinismo e i misteri sono due mondi che, di solito, vanno di pari passo. Quando poi si fa riferimento al Monte Everest le storie, per quanto talvolta siano tristi e macabre, si fanno in qualche modo anche avvincenti. Quella di Andrew Irvine e George Mallory, risalente a cento anni fa, è tornata ad attirare l’attenzione di appassionati e non solo dopo il ritrovamento di un indizio che potrebbe finalmente portare alla risoluzione del caso. A distanza di un secolo, infatti, National Geographic avrebbe annunciato di aver fatto una scoperta che potrebbe porre finalmente la parole fine sulla storia dei due alpinisti dispersi tra le cime dell’Himalaya. risolto un mistero di 100 anni sul Monte Everest? (Pixabay) – Cityrumors.itLa storia è breve e semplice. Cityrumors.it - Una scarpa ritrovata potrebbe aver risolto un mistero lungo oltre 100 anni Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A più di 100 di distanza dall’ultima notizia, il ritrovamento di uno scarponeundestinato a far la storia L’alpinismo e i misteri sono due mondi che, di solito, vanno di pari passo. Quando poi si fa riferimento al Monte Everest le storie, per quanto talvolta siano tristi e macabre, si fanno in qualche modo anche avvincenti. Quella di Andrew Irvine e George Mallory, risalente a centofa, è tornata ad attirare l’attenzione di appassionati e non solo dopo il ritrovamento di un indizio chefinalmente portare alla risoluzione del caso. A distanza di un secolo, infatti, National Geographic avrebbe annunciato difatto una scoperta cheporre finalmente la parole fine sulla storia dei due alpinisti dispersi tra le cime dell’Himalaya.undi 100sul Monte Everest? (Pixabay) – Cityrumors.itLa storia è breve e semplice.

