Stop al cellulare in classe, come sta andando? L’esperienza di un liceo a Cesena: “Sappiamo che negli armadietti finiscono telefoni antidiluviani, ma i trasgressori sono pochi. Difficoltà soprattuto con i più grandi” (Di domenica 13 ottobre 2024) Al liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena, il cellulare in classe è bandito. Dall'anno scorso, l'istituto ha introdotto un regolamento che impone agli studenti di depositare i propri dispositivi in appositi box chiusi a chiave all'inizio di ogni lezione. L'articolo Stop al cellulare in classe, come sta andando? L’esperienza di un liceo a Cesena: “Sappiamo che negli armadietti finiscono telefoni antidiluviani, ma i trasgressori sono pochi. Difficoltà soprattuto con i più grandi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AlScientifico Augusto Righi di, ilinè bandito. Dall'anno scorso, l'istituto ha introdotto un regolamento che impone agli studenti di depositare i propri dispositivi in appositi box chiusi a chiave all'inizio di ogni lezione. L'articoloalinstadi un: “che, ma icon i più” .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il power bank del cellulare esplode in classe : almeno 7 studenti intossicati - Per due di loro è stato necessario il trasporto in pronto soccorso, ma le loro condizioni non desterebbero. . Momenti di paura nel liceo "Elio Vittorini" del quartiere Arenella di Napoli, dove un power bank è improvvisamente esploso all'interno di uno zaino, provocando l'intossicazione di 7 ragazzi. (Today.it)

Stop agli smartphone in classe - il parere di un aspirante docente : “Se si vieta una cosa si deve dare un’alternativa. Gli insegnanti devono essere in grado di insegnare cose più interessanti del cellulare” - L'articolo Stop agli smartphone in classe, il parere di un aspirante docente: “Se si vieta una cosa si deve dare un’alternativa. . La circolare ministeriale, motivata dalla preoccupazione per l'impatto negativo dei dispositivi sul naturale sviluppo cognitivo dei ragazzi, vieta l'uso degli smartphone anche per attività didattiche. (Orizzontescuola.it)

Violenza inaudita in classe : studente rompe il naso con un pugno al docente che gli aveva sequestrato il cellulare. Accade in Francia - Accade in Francia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Violenza inaudita in classe: studente rompe il naso con un pugno al docente che gli aveva sequestrato il cellulare. Un grave episodio di violenza scolastica a Lione, in Francia, riaccende il dibattito sull'utilizzo degli smartphone in classe e sulla sicurezza degli insegnanti. (Orizzontescuola.it)