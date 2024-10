Secondo posto per Pisa alla regata delle Repubbliche Marinare (Di domenica 13 ottobre 2024) Pisa, 13 ottobre 2024 - Riscatto Pisa alla regata delle Repubbliche Marinare. L'equipaggio del galeone rosso, dopo quattro ultimi posti di fila, con il nuovo corso dell'assessorato allo sport e alle tradizioni storiche, conquista un Secondo posto alle spalle del cannibale Genova, al terzo successo di fila nella competizione. Terzo posto per Venezia, ultimo posto per Amalfi. Vittoria per Genova anche nella regata femminile, con l'equipaggio Pisano giunto al Secondo posto. L’equipaggio maschile del galeone Pisano è composto da Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi. Lanazione.it - Secondo posto per Pisa alla regata delle Repubbliche Marinare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Riscatto. L'equipaggio del galeone rosso, dopo quattro ultimi posti di fila, con il nuovo corso dell'assessorato allo sport e alle tradizioni storiche, conquista unalle spalle del cannibale Genova, al terzo successo di fila nella competizione. Terzoper Venezia, ultimoper Amalfi. Vittoria per Genova anche nellafemminile, con l'equipaggiono giunto al. L’equipaggio maschile del galeoneno è comda Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi.

