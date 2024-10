Sciopero treni: lunghe attese e tante cancellazioni anche a Santa Maria Novella (Di domenica 13 ottobre 2024) Una domenica da dimenticare oggi, 13 ottobre 2024 per coloro che hanno dovuto spostarsi in treno a causa dello Sciopero nazionale indetto dalle 21 di ieri, sabato 12 ottobre alle 21 di oggi, dalla Cub trasporti L'articolo Sciopero treni: lunghe attese e tante cancellazioni anche a Santa Maria Novella proviene da Firenze Post. .com - Sciopero treni: lunghe attese e tante cancellazioni anche a Santa Maria Novella Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Una domenica da dimenticare oggi, 13 ottobre 2024 per coloro che hanno dovuto spostarsi in treno a causa dellonazionale indetto dalle 21 di ieri, sabato 12 ottobre alle 21 di oggi, dalla Cub trasporti L'articoloproviene da Firenze Post.

