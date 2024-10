Roma, contromano su via Pontina provoca tre incidenti: fermato 86enne (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla guida dell'auto, un 86enne che percorreva la Pontina contRomano ha provocato tre incidenti. Questa mattina una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta all'altezza di Castel Romano per fermare il veicolo. Il conducente aveva imboccato la via Pontina contRomano, all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla guida dell'auto, unche percorreva lacontno hato tre. Questa mattina una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia locale diCapitale è intervenuta all'altezza di Castelno per fermare il veicolo. Il conducente aveva imboccato la viacontno, all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guida contromano e provoca tre incidenti - fermato un 86enne - Questa mattina, provvidenziale intervento di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale su Via Pontina, all’altezza di Castel Romano, per fermare un veicolo che percorreva la strada contromano. . . Il conducente aveva imboccato la via Pontina contromano, all’altezza dello svincolo di Tor dè Cenci,. (Gazzettadelsud.it)

Anziano imbocca contromano la Pontina e provoca tre incidenti. Aveva la patente scaduta - Dagli accertamenti è risultato. . Il tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, 13 ottobre. Alla guida dell'auto un 86enne, bloccato dalla polizia locale all'altezza del campo rom di Castel Romano. . Ha imboccato la Pontina contromano, all'altezza dello svincolo Tor de' Cenci, provocando tre incidenti. (Romatoday.it)

Contromano su via Pontina - provoca tre incidenti : la polizia locale lo ferma ed evita una tragedia - Tragedia sfiorata su via Pontina, dove un'auto contromano ha provocato tre incidenti, senza feriti. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato.Continua a leggere . (Fanpage.it)