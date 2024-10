Roma, contromano su via Pontina provoca tre incidenti: fermato 86enne (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla guida dell'auto, un 86enne che percorreva la Pontina contRomano ha provocato tre incidenti. Questa mattina una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta all'altezza di Castel Romano per fermare il veicolo. Il conducente aveva imboccato la via Pontina contRomano, all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, L'articolo Roma, contRomano su via Pontina provoca tre incidenti: fermato 86enne proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla guida dell'auto, unche percorreva lacontno hato tre. Questa mattina una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia locale diCapitale è intervenuta all'altezza di Castelno per fermare il veicolo. Il conducente aveva imboccato la viacontno, all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, L'articolo, contno su viatreproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma - 86enne guida contromano e provoca tre incidenti - Questa mattina, un intervento tempestivo da parte di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale ha evitato il verificarsi di un grave incidente su Via Pontina, nei pressi di Castel Romano. Questo episodio evidenzia anche i rischi associati alla guida da parte di conducenti anziani che potrebbero trovarsi in difficoltà, sottolineando l’importanza di monitorare le ... (Thesocialpost.it)

In auto contromano provoca tre incidenti - poi la scoperta : chi c’era alla guida - Cosa non torna In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Un uomo ha imboccato la Pontina contromano, all’altezza dello svincolo Tor de’ Cenci, provocando tre incidenti. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Muore a soli 13 per un banale errore dei medici: quali erano i sintomi Leggi anche: Calcio italiano in lutto, ci lascia per ... (Tvzap.it)

Tragedia sfiorata sulla Pontina : 80enne contromano per chilometri - bloccato dalla polizia - “Alle 5:45 ho rischiato un frontale”, racconta una pendolare. Momenti di paura sulla Pontina, dove un uomo di 80 anni ha percorso diversi chilometri contromano, mettendo in pericolo la vita di molti automobilisti. La situazione si è complicata ulteriormente quando è emerso che l’anziano aveva la patente scaduta da oltre un anno, mai rinnovata. (Ilfaroonline.it)